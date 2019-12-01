Alma Mireya González Sánchez inaugura obra integral en la privada Ignacio Allende en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 11:08:24

Quiroga, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- Con hechos avanza Quiroga en infraestructura básica y vialidades, afirmó la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, quien inauguró la obra de construcción de red de drenaje sanitario, agua potable y pavimentación en la calle Privada de Ignacio Allende, entre Libramiento Justo Sierra y calle Allende, en la cabecera municipal.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que esta obra responde a una solicitud prioritaria de las y los vecinos, al tratarse de una intervención integral que mejora los servicios básicos y brinda mayor seguridad y funcionalidad a la vialidad. Señaló que su administración mantiene el compromiso de trabajar con responsabilidad y resultados visibles para la ciudadanía.

Entre las acciones realizadas se encuentra la construcción de 325 metros cuadrados de pavimento hidráulico, lo que garantiza mayor resistencia y durabilidad de la calle.

Asimismo, se llevó a cabo la reparación de descargas domiciliarias de agua potable y de descargas sanitarias, además de la reparación y nivelación de la caja de válvulas de agua potable, fortaleciendo el sistema hidráulico en beneficio directo de las familias de la zona.

La obra incluyó también el desazolve de boca de tormenta para prevenir encharcamientos durante la temporada de lluvias, así como el balizamiento de la calle, contribuyendo a una circulación más segura para peatones y automovilistas.

Alma Mireya González reiteró su compromiso de seguir impulsando obras que atiendan necesidades reales y mejoren la calidad de vida de las y los quiroguenses.

Asimismo las familias del lugar agradecieron el apoyo de la presidenta municipal de la administración, al atender las necesidades de las distintas localidades del municipio.