Alexis Velázquez impulsará el nuevo plan municipalista de Morena desde Michoacán

Huandacareo, Michoacán, a 22 de julio de 2025.- Desde Huandacareo, el alcalde Alexis Velázquez, quien también funge como coordinador estatal de alcaldes y alcaldesas de Morena, expresó su total respaldo al plan municipalista presentado por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Este proyecto, que busca fortalecer la gestión local desde una visión cercana al pueblo y alineada con los principios de la Cuarta Transformación, será impulsado en todos los municipios morenistas del estado bajo su liderazgo.

Alexis afirmó que “los municipios son el primer rostro de la transformación”, y que por ello es indispensable que los gobiernos locales no pierdan el rumbo ni se alejen del pueblo. Señaló que la prioridad no debe estar en obras de relumbrón, sino en resolver lo urgente: el agua, el drenaje, la luz, la basura, la seguridad. “No vinimos a administrar el abandono, vinimos a cambiarlo todo desde la raíz. Y eso comienza en las calles, en las comunidades, con hechos, no con discursos”, dijo.

El plan municipalista de Morena establece, entre otras acciones, que los gobiernos locales deberán salir una vez por semana a la plaza pública a escuchar directamente a la ciudadanía; que se creará una Escuela Municipalista para formar a presidentes, síndicos y regidores; y que habrá consejos ciudadanos que supervisen el actuar de sus autoridades. Además, quienes incumplan con esta visión podrán ser sancionados dentro del propio movimiento.

Alexis Velázquez fue claro al señalar que Huandacareo será el primer municipio que asuma este plan como un compromiso serio, profundo y real. Desde su papel como coordinador, se comprometió a acompañar a cada presidenta y presidente municipal para que esta visión se vuelva una realidad concreta en cada comunidad.

“Gobernar no es mandar desde un escritorio, es caminar con la gente, resolver lo básico, y tener siempre los pies en la tierra. Lo que nos toca ahora es demostrar que se puede gobernar distinto: con honestidad, con resultados y con el pueblo siempre al centro”, concluyó.