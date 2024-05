Suspenden Ley Seca el 2 de junio en Jalisco ante protestas de restauranteros

Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo del 2024.- De cara a las elecciones presidenciales en México el próximo domingo 2 de junio, los ayuntamientos de Tonalá y El Salto, Jalisco, determinaron suspender la Ley Seca impuesta entre las 12:00 horas y 18:00 horas del día de la elección.

En ese sentido, la Mesa Metropolitana de Seguridad anunció la decisión de que dicha disposición de la Ley Seca no se aplique en ninguno de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

La llamada “ley seca” se instauró en México en la búsqueda de que la ciudadanía acudan a las casillas y ejerzan su derecho al voto de manera consciente, sin el influjo de sustancias tóxicas.

No obstante, no está comprobado de manera estadística que su aplicación impacte de manera real en un mayor índice de participación ciudadana durante los comicios electorales.

Por ello, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados solicitó a nivel federal que no se aplique la ley seca, debido a las pérdidas que esto representa para el sector, no obstante, cada entidad federativa ha tomado decisiones en lo particular en cuanto a su aplicación.