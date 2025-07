Sheinbaum sobre caso Bermúdez Requena: "no le corresponde a la presidenta señalar culpables"

Ciudad de México, a 22 de julio 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no es su trabajo declarar quién es culpable y quién no, respecto al Caso Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

"No le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones", señaló la gobernante.

A pregunta expresa sobre si considera que hubo omisión por parte del ahora senador por Morena, Adán Augusto López Hernández, quien fue gobernador y nombró al señalado como titular de la SSP, pese a sus antecedentes criminales, la jefa del Ejecutivo federal respondió que es tarea de la Fiscalía General de la República (FGR) hacer las investigaciones correspondientes.

"Aquí no se cubre a nadie, no se va a cubrir a nadie las investigaciones. En cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse. Pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario", comentó la mandataria mexicana.