Sheinbaum arremete contra Zedillo por críticas a elección judicial

Ciudad de México, a 28 de abril 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo arremetió contra el ex mandatario Ernesto Zedillo, por su críticas a Morena y a la elección judicial que se realizará el 1 de junio.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal apuntó que la oposición ya “no tiene voceros con credibilidad”, por lo que tienen que usar al expresidente de extracción priista.

“Ahora resulta que Zedillo es el vocero de la democracia (…) Ahora andan buscando voceros (en la oposición) por otro lado, porque ya no tienen credibilidad y creen que Zedillo es un buen vocero, no pues imagínense.- El pueblo está muy consciente y nosotros tenemos claro lo que es la democracia, que es el poder del pueblo”, declaró la mandataria mexicana.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum enlistó algunas situaciones que se dieron en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como las masacres de Acteal, del Charco, de El Bosque y de Aguas Blancas; también hizo al fraude Fobaproa y la privatización de los ferrocarriles.

“¿Por qué no hablamos de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, de El Bosque, de Aguas Blancas? Pero nosotros no reprimimos. ¿Por qué no hablamos del Fobaproa? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos… ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando los privatizó? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no?”, aseveró la gobernante.

En la previa, el ex jefe de Estado lanzó críticas a los comicios judiciales, a los que calificó de “una farsa” y “un engaño al pueblo de México”, incluso afirmó que la democracia en nuestro país fue “asesinada”.