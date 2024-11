Sheinbaum analiza asistir a investidura de Donald Trump

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 8 de noviembre 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que analiza la posibilidad de asistir a la ceremonia de investidura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 20 de enero.

Vamos a ver, todavía ni siquiera han enviado las invitaciones, pues acaba de obtener el triunfo, está constituyendo su equipo, y ya habrá momento para definir eso. Sí (hay posibilidad de ir), vamos a ver”, declaró la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal se refirió a los rumores de la prensa nacional sobre una posible invitación para que asista a Washington D. C. a la toma de protesta del republicano.

“Esto que salió de que me invitó a la toma de posesión y todo esto, me dijo: ‘see you soon’, o sea, nos vemos pronto, y sí le dije: nos vemos pronto, esencialmente. Fue una llamada muy muy cordial, la verdad, y estamos contentos por ello y ahora todo lo que viene hacia delante, pero fue en muy buenos términos”, dijo la presidenta Sheinbaum.

Por otra parte, la jefa del Estado mexicano reiteró que habrá una buena relación entre su administración y la del próximo mandatario estadounidense.