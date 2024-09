Salinas Pliego acusa a AMLO de traicionar acuerdo y denuncia nepotismo en el SAT: Hijo de Obrador impuso funcionarios

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2024.- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego lanzó fuertes acusaciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando una supuesta traición a un acuerdo que ambos habrían alcanzado para resolver un conflicto fiscal relacionado con su empresa, Grupo Elektra. Además, acusó al hijo del mandatario, Andrés Manuel López Beltrán, de nepotismo, al colocar en posiciones clave a personas que estarían obstaculizando la resolución del litigio.



En un comunicado difundido en redes sociales, Salinas Pliego desmintió las declaraciones que el presidente hizo en su conferencia matutina, afirmando que López Obrador mintió respecto a los "impuestos no pagados" por su compañía. El empresario sostiene que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está tratando de cobrar dos veces por las mismas pérdidas fiscales de los años 2008 a 2012, algo que calificó como un acto de "extorsión".



El conflicto con el SAT



Salinas Pliego explicó que durante varios años, el SAT sostuvo que las pérdidas fiscales de Grupo Elektra no eran deducibles, pero que en una revisión posterior, en 2013, la misma autoridad cambió de postura, afirmando que sí lo eran, pero bajo una nueva normativa que, según el empresario, impone el pago doble por los mismos conceptos.



El empresario acusa a la institución tributaria de prolongar el litigio por su "intención de cobrar dos veces", lo que habría generado altos recargos que, en su opinión, son completamente atribuibles a la gestión del SAT.



Nepotismo y acusaciones a AMLO



Además de denunciar la supuesta doble tributación, Salinas Pliego señaló que el presidente ha permitido que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, influya en el SAT a través de la colocación de funcionarios leales. Mencionó a Antonio Martínez Dagnino y Armando Ramírez Sánchez como "talibanes fiscales" designados por el hijo del mandatario, acusándolos de sabotear la resolución del caso.



Un pacto incumplido



En su comunicado, Salinas Pliego relató que había llegado a un acuerdo con López Obrador para resolver el conflicto fiscal. Según el empresario, Grupo Elektra acordó pagar 7,600 millones de pesos, de los cuales ya habían entregado 2,600 millones, quedando pendientes 5,000 millones que se cubrirían mediante un convenio judicial avalado por la Suprema Corte de Justicia.



Sin embargo, Salinas Pliego denunció que el SAT no envió la totalidad de los expedientes del caso al ministro Luis María Aguilar, lo que impidió una resolución definitiva. "Es por culpa del SAT que nuestro expediente estuvo meses en el cajón del ministro Aguilar", afirmó.



La demanda contra el presidente



Como respuesta a lo que considera una traición por parte de López Obrador y su administración, Salinas Pliego informó que decidió demandar al presidente, exigiendo que respete el pacto alcanzado. El empresario confía en que la Suprema Corte resolverá el caso y pondrá fin al supuesto intento de doble cobro y a los "infundados recargos" impuestos por el SAT.



Finalmente, el empresario expresó su decepción hacia López Obrador, señalando que esperaba más de él como presidente y sugiriendo que "las malas compañías" han desviado al mandatario de su camino.



"Es muy triste ver cómo las mentiras y los engaños conducen a estas situaciones indeseables", concluyó Salinas Pliego, añadiendo que, pese a los ataques y extorsiones, su empresa seguirá adelante cuando el actual gobierno termine su mandato.