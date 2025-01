Retiran a artesanos y comerciantes del primer cuadro de la ciudad de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 6 de enero del 2025.- Para continuar con la aplicación del Plan Orden, el Municipio de Querétaro a través de la Dirección de Inspección en Comercio refuerza la supervisión en el Centro Histórico mediante la coordinación de acciones estratégicas con los inspectores municipales para procurar el cumplimiento de las normativas vigentes, preservar el orden en los espacios públicos y fomentar una convivencia armónica entre comerciantes, habitantes y visitantes.

Refirió que, por instrucción del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, el secretario técnico de la Secretaría de Gobierno, Juan Carlos Arreguín, encabezó una reunión con los inspectores municipales para coordinar las acciones necesarias en esta zona emblemática y resaltar la importancia de trabajar con apego a la reglamentación y respeto a los derechos humanos, promover la convivencia armónica y el orden que solicitan los habitantes y visitantes del Centro Histórico.

“El orden tiene que ver con que haya armonía entre todos los que conviven en el Centro Histórico. No estamos en contra de que la gente haga su trabajo, pero lo tiene que hacer con respeto al libre tránsito, con respeto a que quien sí paga impuestos pueda seguir haciéndolo de manera estable. Entonces estamos haciendo las cosas no por molestar a nadie, estamos haciendo las cosas no por impedirle el libre derecho a trabajar a muchos de nuestras personas que tienen ese derecho, estamos haciendo porque tenemos que hacer cumplir la norma”.

Señaló que se busca proteger el libre tránsito, evitar el uso indebido de las calles y asegurar que las actividades comerciales se desarrollen en condiciones equitativas y respetuosas, para promover con ello un entorno que refleje la importancia del Centro Histórico como patrimonio cultural de la humanidad.

El operativo incluye la instalación de células de trabajo en puntos estratégicos como el Jardín Zenea, Plaza de Armas, Madero y el Jardín Guerrero y así distribuirse en el primer cuadro de la ciudad donde participan 120 inspectores organizados en dos turnos para velar el cumplimiento de las normas y atender de manera oportuna cualquier situación.