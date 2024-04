Reprocha AMLO a EEUU y Canadá postura sobre irrupción a Embajada de México en Quito

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 9 de abril 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reprochó a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por no pronunciarse de “manera firme” ante la irrupción de las autoridades ecuatorianas en la Embajada de México en Quito.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano, acusó al presidente Joe Biden y al primer ministro Justin Trudeau de hacer “pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio”.

“Somos socios económicos comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura hasta ahora, hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo en el caso de Canadá, de decir que fue una ‘presunta violación al derecho internacional’; ‘aparente’, eso no lo permitimos, no lo aceptamos… En el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada, y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario”, dijo López Obrador.

Por lo anterior, el jefe del Ejecutivo federal instó a Washington D. C., y Ottawa a que se pronuncien “abiertamente” y dijo que Biden y Trudeau son “son libres” de expresarse o no”, pero “lo único es que yo tengo la responsabilidad de informarle “al pueblo de México de dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este”.

Señaló que otros países han expresado posturas bien definidas y mencionó que el asunto será denunciado ante la Corte Internacional de Justicia.