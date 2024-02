Renuncia subsecretario de Gobernación para sumarse al equipo de Sheinbaum

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2024.- César Yánez Centeno Cabrera, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador renunció a su cargo este lunes, así lo confirmó Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.

Por medio de redes sociales, Luisa María Alcalde anunció que será Mariana Rodríguez la que sustituya a Yánez, a la que describió como “una joven politóloga que ha acompañado al presidente López Obrador a lo largo de los últimos años”.

Aunque el ex secretario se limitó a mencionar los motivos de su renuncia, trascendió que se unirá a la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, por lo que su perfiles se suma a la de otros ex funcionarios como el ex ministro Arturo Zaldívar.

El ex secretario de Desarrollo llegó en 2022 a la Secretaría de Gobernación cuando el político tabasqueño Adán Augusto López Hernández estaba frente a la dependencia. Yañez ha sido muy cercano a López Obrador, fue vocero cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y durante su campaña presidencial.