Ofrece Torres Piña reforzar la seguridad en colonias de Morelia con mayor incidencia delictiva

Morelia, Michoacán, a 27 de abril de 2024.- Para atender la crisis de inseguridad por la que atraviesa el municipio de Morelia, es necesario generar un mapeo de las colonias, comunidades y zonas del municipio con mayor incidencia delictiva, así como los delitos más recurrentes en cada una, propuso Carlos Torres Piña, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelia.



Durante su reunión con el Frente Liberal Nuevo Horizonte expuso que durante su desempeño como secretario de Gobierno de Michoacán, gracias al trabajo coordinador entre los tres niveles de gobierno, se logró sacar a Zamora del primer puesto mundial del ranking de las ciudades más violentas del planeta.



“Cuando llegamos era la ciudad más violenta del mundo, en pocas semanas pasó al puesto 16”, señaló el abanderado de Morena-PT-PVEM.



En este tenor, refirió que para lograr resultados en Zamora, se mapearon las zonas más violentas y se determinó que eran únicamente ocho las colonias problemáticas, por lo que el contar con un diagnóstico fue crucial para resolver la problemática.



Por ello, se comprometió a que desde el Gobierno de Morelia se podrán tomar acciones encaminadas a la pacificación del municipio, para así garantizar seguridad para todas las morelianas y morelianos.



Y es que recordó, la crisis de inseguridad requiere de la atención de las razones de fondo, no solo tener más policías y más cárceles.



“Ya no podemos seguir normalizando los homicidios en Morelia, no nos podemos acostumbrar”.