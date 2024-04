Morelia tendrá una Policía Forestal que cuide el bosque, el agua y genere empleo para las comunidades: René Valencia

Morelia, Michoacán, a 27 de abril de 2024.- En Morelia ya se tiene el ejemplo de que la participación ciudadana en las tareas de prevención y atención del delito en materia de medio ambiente, sí resuelve los problemas más urgentes de las comunidades, como el candidato del PRI a presidente municipal, René Valencia, quien propuso ante habitantes de La Nueva Florida y la Estancia, de la tenencia de Santiago Undameo, la conformación de una Policía Ambiental para el cuidado de los bosques, el agua y las zonas rurales.



Este cuerpo de seguridad será conformado por los mismos pobladores, quienes además de empleo, vigilarán sus comunidades y detonará actividades económicas sustentables como la transformación de la madera, procedente de bosques destinados a la utilización legal de este recurso natural, abundó el abanderado tricolor por Morelia.



"Con el apoyo de las tenencias vamos a reactivar y a fomentar a la Policía Forestal, vamos a cuidar a nuestros bosques con ayuda de los ciudadanos. La Policía Forestal va a ser de ustedes, vamos a generar fuentes de empleo para que los jóvenes no tengan que irse de su comunidad, y vamos a generar las condiciones para apoyar a todas las personas que se mantienen del corte de la madera, ayudarlos con orientación de negocios", comentó.



René Valencia insistió en que el cuidado al medio ambiente y sus recursos naturales es prioridad para el proyecto que encabeza. “Nuestra prioridad es cuidar los bosques para que, en consecuencia, se cuide el agua, y el día de mañana podamos vivir en un mejor Morelia, ese es mi compromiso".



El abanderado del PRI por Morelia aseguró que es necesario contar con un helicóptero que ayude a las tareas de seguridad pública, así como en temas de incendios forestales, y se comprometió con los morelianos a hacer realidad esta propuesta de llegar a la Presidencia Municipal el 2 de junio.



"No es posible que Morelia con un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos no contemos con un helicóptero, un helicóptero para labores de seguridad pública, un helicóptero que va a ayudar a los bomberos y a los rescatistas a atender a la gente cuando se accidentan, y que va a ayudar a todas las brigadas que andan apagando incendios forestales. Vamos a tener un helicóptero en Morelia", dijo.



Acompañado de la candidata a síndica suplente, Karina Cárdenas González; así como de los candidatos a regidores, Nallely García Méndez, Karen Rodríguez Clemente y Fabián Pérez Navarro, el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia escuchó las necesidades de la gente de Santiago Undameo, entre las que destacaron la seguridad pública, así como contar con drenaje y pavimentación de calles.



El señor Samuel Sotelo, habitantes de esta comunidad, habló en representación y mencionó que, "nosotros en el rancho tenemos una necesidad muy grande, carecemos de drenaje y por esa cuestión no hay calles. Ojalá llegues a la Presidencia para que nos des ese apoyo de resolver este problema, en La Florida", dijo.



Finalmente, René Valencia se comprometió a resolver los problemas de las zonas rurales de Morelia y de esta comunidad en específico, porque “dinero hay en el Ayuntamiento”.



"En el primer año de nuestro gobierno van a contar con su drenaje, porque no venimos a robar, el presupuesto alcanza, por eso requiero de su apoyo, mi planilla y yo somos un gran equipo de ciudadanos que venimos a cambiar las cosas desde adentro, que nos cansamos y salimos de la zona de confort. Estamos hablando de un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos, ese dinero nos va a alcanzar para rehabilitar Morelia, cuenten con el compromiso del drenaje, así como les estoy hablando ahorita, empeño mi palabra con ustedes", comprometió.