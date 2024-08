Protestan contra magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas por acoso sexual

Tamaulipas, a 15 de agosto de 2024.- Un grupo de personas protestó en las instalaciones del Tribunal Electoral de Tamaulipas, para denunciar al magistrado Edgar Danés Rojas, a quien señalaron de tener denuncias por acoso sexual en contra de una extrabajadora.



La abogada Rocío González Herrera, declaró que las acusaciones incluyen denuncias de una ex empleada del tribunal y de familiares de una menor. Sin embargo, la fiscalía de justicia aún no ha reportado avances significativos en la investigación del caso.



Acusó que existe tráfico de influencias y protección a Danés Rojas quien sigue impune ante las acusaciones.



La víctima ha dicho que solo exige justicia que no busca ni reinstalarse en su puesto. “Yo no quiero nada, solo que se haga justicia, únicamente estoy pidiendo eso, porque esto no puede quedar así”.

Recordó que los hechos fueron presentados desde mayo del 2023, pues en diciembre de 2022 fue cuando fue acosada y hostigada, sin que hasta el momento pase algo.