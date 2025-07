Profeco acusa a diputados de la 4T de querer detener procesos de suspensión de negocios

Ciudad de México, a 15 de julio 2025.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz acusó que algunos diputados y “compañeros del movimiento” han intentado utilizar sus influencias para detener sanciones del organismo que él dirige en contra de algunos comercios.

Lo anterior lo dio a conocer durante una reunión que sostuvo con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja.

No obstante, el funcionario federal no mencionó nombres, pero comentó un caso en el que una diputada trató de ayudar a una persona a la cual le verificaban las condiciones de su gasolinera.

“Me buscó hace poco una diputada, ‘ayúdale a una gasolinera’, que no sé qué. No les voy a ayudar, perdón, no, porque la compañera de la gasolinera dijo: ‘No, un abuso y no me notificaron y llegaron de sorpresa y casi casi con pasamontañas y me verificaron y yo soy honesta’ y no doy no sé qué, no puede ser. ‘A ver el acta de verificación’, le tomo una fotografía al acta de verificación, ‘mira’ le dije: ‘sí la recibieron y aquí está la fotografía de cuándo la recibieron’, o sea es como darle la vuelta, ¿No?”, indicó el procurador federal.

De igual forma, se refirió a otro caso con un legislador que intentó abogar por “hotel muy fifí“, pero que quebrantaba varios lineamientos.

“Nos tocó verificar un hotel fifí, muy fifí y en el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos, hasta media hora después me hablaron cuatro compañeros del movimiento, pero cada vez eran más de más nivel y entonces mi intuición fue ‘se va a enterar la presidenta (Claudia Sheinbaum)’ y le llamé a la presidenta y le dije: ‘Oiga, presidenta, estamos aquí’ y me dijo: ‘¿Y por qué?’, ‘por esto y esto y esto y esto…’ ‘Iván, dale, es tu chamba’”, contó Escalante Ruiz.

Por lo anterior, el titular de la Profeco pidió a los diputados y diputadas que no intervengan en los procesos que realiza su dependencia.