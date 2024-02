Por elecciones AMLO "ve difícil" que se realice Cumbre de Líderes de América del Norte

Cancún, Quintana Roo, a 29 de febrero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador comentó que “ve difícil” que se realice la Cumbre de Líderes de América del Norte, debido a los procesos electorales en Estados Unidos y la República Mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que no se hizo un buen manejo de tiempo en la organización del evento, que tentativamente sería en abril.

“Va ser muy difícil que haya cumbre, pero no por nosotros, por las campañas, ese es otro asunto que no se cuidó, con todo respeto lo digo. Hay veces que no se sabe que la política, entre otras definiciones, así como es hacer historia, la política es tiempo, es manejo de tiempo”, indicó.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo federal recalcó que a su administración ya solo le quedan siete meses, por lo que él “ya va de salida” y tiene que preparar todo para la persona que lo suceda en la Presidencia de la República.

“¿Cómo empezando un proceso electoral en México se toma esta decisión unilateral? ¿O es casual? Entonces, no hay ninguna respuesta de parte nuestra para afectar las relaciones, nada más que como está la temporada política pues es muy difícil que se dé el encuentro, porque hay elecciones también en EE.UU. y además yo ya voy de salida, nada más me faltan siete meses, y tres son de campaña”, puntualizó.