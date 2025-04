Organizaciones exigen justicia y esclarecer asesinato de normalista desaparecido en Tiripetío

Tiripetío, Michoacán, a 19 de abril de 2025.- Organizaciones No Gubernamentales en Michoacán exigen justicia y esclarecimiento del asesinato de Carlos Eduardo Matías Castro, de 21 años de edad, estudiante de la Normal Rural "Vasco de Quiroga, quien fuera desaparecido el 13 de abril en Tiripetío.

En un pronunciamiento el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces”, exigió el cese inmediato de discursos criminalizantes hacia las normales rurales y sus estudiantes, al señalar que "las narrativas oficiales y mediáticas que los acusan sin pruebas de actos violentos o nexos criminales, refuerzan prejuicios de clase y origen".

Además denunciaron que "esta criminalización no es casual: es una herramienta de control y represión que se activa cada vez que los normalistas se organizan protestan y exigen sus derechos. La misma narrativa fue usada en 2014 para justificar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y se sigue repitiendo hoy, invisibilizando su carácter de víctima y luchadores sociales".

Por su parte, la colectiva ‘Mujeres Purépecha’, afirmó que el asesinato del normalista originario de la comunidad indígena de Pichátaro no es un hecho aislado, al contrario forma parte de “una cadena de violencias que se ejercen sistemáticamente contra quienes resisten”.

La colectiva se suma a las exigencias por "una investigación pronta, seria y sin encubrimientos, que dé con los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Eduardo."

De la misma manera, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) responsabilizó a las autoridades estatales y nacionales por su omisión e incompetencia para solucionar la grave crisis de derechos humanos" en la que se enmarca el homicidio del joven normalista.

Ante el posicionamiento de organizaciones civiles y no gubernamentales el Gobierno de Michoacán no se ha pronunciado al respecto, de igual forma la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre los avances de la investigación.