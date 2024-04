“No es un montaje, esto es real”: Encapuchados responde a Sheinbaum y AMLO

Motozintla, Chiapas, a 24 de abril de 2024.- Presunto grupo de encapuchados que el domingo pasado interceptaron en un reténe instalado a la entrada del municipio de Motozitla, Oaxaca, a la candidata presidencial de la coalición Morena-PT-PEVM, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó a través de un video difundido este miércoles que no fue un montaje, sino un hecho real.

El video aparentemente grabado en el mismo lugar donde pararon a la morenista, un hombre con el rostro cubierto, quien aseguró que son autodefensas y se organizan de esta manera para impedir que el crimen organizado se infiltre en su municipio, pues rechazan pagar cuotas y derecho de piso.

Los hombres vestidos de negro en su mayoría y encapuchados declararon que no pertenecen a ningún grupo delictivo, y afirmaron tajantemente que los ocurrido el domingo no fue un fotomontaje: “No, señores, esto no es un montaje, esto es real”

Y reiteraron el mensaje a la candidata oficialista sobre la seguridad en la sierra chiapaneca: “Se le vuelve a repetir a la futura presidenta de la República; que ponga ojos en la sierra; este no es fotomontaje. Al señor presidente de la República, Obrador, que diga las cosas tal y como son.”

Esto, en referencia a los cuestionamientos del propio presidente López Obrador y la candidata sobre la veracidad del hecho, pues cuestionaron que en el punto donde pararon a Claudia haya estado presente sólo un reportero de Latinus, medio que constantemente ha sido señalado por el mandatario por los reportajes sobre su administración.