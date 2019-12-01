Menor de edad, entre los detenidos con arsenal durante despliegue en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 08:18:04

Culiacán, Sinaloa, 28 de junio de 2026.- Un menor de edad y dos hombres fueron detenidos por fuerzas federales y estatales tras un operativo desplegado en el sur de Culiacán, donde les aseguraron tres fusiles de asalto, cientos de cartuchos, cargadores y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Molino de Flores, luego de que militares detectaran una camioneta presuntamente relacionada con hechos delictivos y desplegaran un operativo de búsqueda en la zona.

Durante el recorrido, los agentes observaron a un hombre a bordo de una motocicleta con una mochila de la que sobresalía el cañón de un arma larga. El sujeto intentó huir e ingresar a un domicilio, pero fue alcanzado por los elementos de seguridad.

Al inspeccionar el inmueble y sus inmediaciones, fueron localizados otros dos individuos, entre ellos un adolescente, quienes presuntamente también portaban armas de fuego.

En el operativo fueron asegurados tres fusiles de distintos calibres, nueve cargadores, 270 cartuchos útiles, dos chalecos con placas balísticas y una motocicleta que no contaba con reporte de robo.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer si están relacionados con otros hechos delictivos registrados en la capital sinaloense.

Las autoridades informaron que la búsqueda de la camioneta que originó el despliegue continuó, aunque hasta el momento no ha sido localizada.