Madre ofrece 500 mil pesos por homicida de su hijo de 16 años: Exmarino, el acusado, trabaja en Morelia pese a ficha de búsqueda

Morelia, Mich., a 8 de agosto de 2024.- Una mujer desesperada por que se haga justicia por el asesinato de su hijo de 16 años, ofrece 500 mil pesos por datos que sirvan para la captura del presunto homicida de su hijo, identificado como un exelemento de la Marina que a pesar de ser buscado por la Fiscalía General de Michoacán, es sabido que trabaja en un gimnasio en Morelia, Michoacán.

El 5 de junio de 2023, el adolescente Alexander R. fue asesinado a balazos frente a su madre, en el municipio de Lázaro Cárdenas; el adolescente recibió dos tiros en la cabeza y uno más en el hombro.

De acuerdo con la versión de la madre de la víctima, Isis Nínive, el homicida es el exagente de la Marina Jorge Luis Villalón Torres, quien habría matado a su hijo como una venganza personal.

Todo se remonta a meses atrás, cuando Isis y Jorge Luis establecieron una relación laboral, al ser contratado el marino en una empresa de seguridad privada propiedad de Isis.

Sin embargo, Jorge Luis no estuvo de acuerdo con ser empleado de ella y buscaba ser socio de la empresa, pero al no lograrlo, decidió vengarse, dijo la mujer afectada.

“Yo le ofrecí de salario siete mil semanales, con la oferta de que al ir creciendo ganaría más. Todo iba funcionando bien en la relación obrero patronal. Trabajó un año conmigo, sin embargo, de un momento a otro comenzó a pedirme cuentas, fue entonces que le aclaré que él era un trabajador, asegurado y con salario”, relató la mujer a la prensa local.

La mujer fue amenazada y luego Jorge Luis cobró venganza arrebatándole la vida al hijo de Isis.

“Quiero mandar un mensaje a las personas. A todos los que se enteren de lo que le pasó a mi hijo, yo ofrezco una recompensa de 500 mil pesos, porque no es justo como murió mi hijo; él no era un delincuente. Él no tenía nada que ver. No fue en un robo de vehículo, a mí no me dispararon. Jorge Luis Villalón Torres me amenazó, me dijo que se las iba a pagar, ¿cómo?, con la vida de mi hijo”, dijo a la prensa local.

De acuerdo con la mujer, se sabe que Jorge Luis trabaja en un gimnasio en la exclusiva zona de Altozano, en Morelia, a pesar de que sobre él pesa una ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Michoacán, dependencia que ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que ayude a su captura.