Ken Salazar crítica política de seguridad de AMLO: “la estrategia de abrazos no balazos no funcionó”

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2024.- El embajador de Estado Unidos en México, Ken Salazar arremetió contra la política de seguridad implementada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, además afirmó que el tabasqueño se negó a recibir apoyo e inversión del gobierno norteamericano para reforzar la seguridad en el país.

Durante un encuentro con la prensa, Ken Salazar se pronunció respecto a la seguridad que aqueja a ambas naciones, sobre todo con el tráfico de fentanilo y armamento.

“El presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano”, aseguró diplomático.

Respecto a la austeridad republicana que el exmandatario promovió durante su gestión, Ken Salazar opinó que en su momento le comunicó a López Obrador que dicha política no beneficiaba a la seguridad de México, al contrario podría empeorar, pues argumentó que con un déficit presupuestario en los cuerpos de seguridad hay mayor posibilidad de que haya corrupción en los mandos policiacos.

“Cuando se habla de la austeridad republicana, en el tema de seguridad, es la misma cosa que decirlo en inglés: No le pongan el esfuerzo en apoyar a las policías ¿entonces qué pasa? Que la policía se va a la corrupción porque no les dan suficiente para poder vivir”, expuso Ken Salazar.

Para Salazar “la estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir, y es algo que desde Estados Unidos nosotros apoyamos (...) El otro lado es cumplir con la ley, y ahí es donde cuando se dice nada más ‘pues no hay problema’, tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema. No está basado en la realidad, la realidad es que el pueblo de México (...) no vive en seguridad y eso se tiene que ver muy claramente”, comentó.