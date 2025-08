Israel Vallarta sale de prisión tras casi 20 años; promete que habrá consecuencias

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 1 de agosto 2025.- Israel Vallarta Cisneros salió libre tras casi 20 años de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

No obstante, horas atrás, una jueza federal con sede en Toluca resolvió que no había pruebas suficientes para inculpar al sujeto en cuestión, quien fue señalado por las autoridades como el líder de “Los Zodiacos”, grupo criminal dedicado principalmente al secuestro.

A su salida de la prisión la ex pareja de Florence Cassez, aseguró que nunca dudo de su inocencia, y señaló, “siempre mantuve la esperanza de que algún día se me iba a hacer justicia”.

Ante medios de comunicación que lo esperaban a las afueras del penal, Vallarta Cisneros acusó que los señalamientos en su contra estuvieron sostenidos “con hilos rotos y podridos”.

Además, adelantó que, “va a haber consecuencias, de que va a haber consecuencias para los responsables verdaderos sí va a haber”.

Asimismo, declaró que en su momento señalará “sin temor a decirlo de frente” a los supuestos responsables del montaje del que fue víctima para hacerlo pasar como el líder de Los Zodiaco.

Por otra parte, indicó que busca un nuevo comienzo junto a su familia y dijo que quiere concluir sus estudios en derecho penal.

“No me voy a esconder, no me voy a ir del país, no voy a pedir escoltas, que anden policías atrás de mí, porque insisto: el que nada debe nada teme”, destacó.