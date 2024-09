Hubo buena relación con la iniciativa privada, asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 20 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su gobierno hubo una “muy buena relación” con la iniciativa privada (IP) tanto nacional como internacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que en su sexenio se actuó con “absoluta transparencia” en la asignación de licitaciones para la construcción de obras y servicios y “todo se ha apegado a la legalidad vigente”.

Señaló que ya no hay empresas predilectas como ocurrió en otros gobiernos, especialmente en el de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“Por ejemplo en el gobierno de Calderón tenía como empresas predilecta a Repsol, de España. Si ustedes hacen una revisión de contratos entregados a la empresa Repsol, de España, durante el gobierno de Calderón no solo fueron no se cumplió con la legalidad y abusaron, es decir, hubo ventajas para esta empresa que afectaron las finanzas públicas del país…Con el licenciado Peña tenía otra empresa extranjera favorita: OHL. Lo mismo, todo los contratos de obra eran para esta empresa, no se cumplía con la legalidad y eran obras que se cobraran con costos elevados”, aseveró el presidente López Obrador.