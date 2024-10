Gobierno de México no bajará decreto de reforma judicial del DOF

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 18 de octubre 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su administración no bajará la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), a pesar de haber recibido una orden por parte de una jueza federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dio a conocer que interpondrán una denuncia contra dicha juzgadora ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del DOF esta publicación. Primero porque no tiene atribución, una juez no está por encima del pueblo de México y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo; y tercero, porque es el Poder legislativo quien ordena al presidente la publicación en el DOF”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum comentó que su gobierno no sentará un precedente en el que una jueza está por encima de sus funciones, al pedir que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo sobre un cambio constitucional.

“No queremos que quede en la impunidad, que hay un antecedente de que una juez que por encima de su función está pidiendo que se baja una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de un cambio constitucional, establecido en la propia Constitución y que deriva en la voluntad del pueblo de México expresado en las urnas el 2 de junio de 2024”, externó.