Gobernador de Guanajuato "gobierna, pero no manda", asevera AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 2 de abril 2024.- Diego Sinhue Rodríguez, gobernador del estado de Guanajuato “gobierna, pero no manda, lamentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego del homicidio de Gisela Gaytán, candidata por Morena a la alcaldía de Celaya.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aseguró que hay “un grupo” que manda en la mencionada entidad gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN), y que tiene más poder que el gobernador.

Cabe señalar que el jefe del Ejecutivo federal no indicó si el grupo al que se refería era del crimen organizado o no.

“No sé, pero el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro, lamentable. Y es una buena persona, pero ya no podemos callar. No podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas", respondió el presidente López Obrador.

Por otra parte, admitió que una situación similar se vive en algunas regiones de Guerrero, como Chilpancingo y Chilapa, pero "se está corrigiendo".