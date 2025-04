Fideicomisos del Poder Judicial irán al ISSSTE, informa Sheinbaum

Ciudad de México, a 11 de abril 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que le fueron entregados a la Tesorería de la Federación, serán destinados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Ahora, ¿para qué se quiere utilizar principalmente? Para el ISSSTE, porque finalmente son recursos que los propios trabajadores del Poder Judicial pues usan el ISSSTE porque son trabajadores del Estado y también para beneficio de los maestros, las maestras, con el objetivo de que el ISSSTE, los servicios de salud del ISSSTE puedan mejorar sustantivamente”, resaltó la gobernante.

Cabe recordar que previamente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acusó a Nacional Financiera (Nafin) de transferir a la Tesorería de la Federación, sin previa consulta o autorización, poco más de 10 mil millones de pesos de cuatro de sus fideicomisos.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana desestimó el reclamo realizado por el órgano jurídico y señaló que no dijo nada cuando se destinó la primera parte de dichos recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección judicial de junio.

Asimismo, recalcó que el CJF “no tiene razón”, pero comentó que solicitará a la Secretaría de Gobernación (Segob) que le envíe el comunicado con el sustento jurídico de su decisión.

“Entonces no tiene razón la Corte, de todas maneras pues pedimos ahí a la Secretaría de Gobernación que pues envíe el comunicado a la Corte para decirle que pues cuál es el sustento jurídico para lo que se está haciendo, entonces no hay nada irregular, no hay ningún problema”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.