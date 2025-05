Presenta González Cussi su renuncia como comisionado de Seguridad en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de mayo de 2025.- Alejandro González Cussi, comisionado de Seguridad de la capital del estado, habría presentado su renuncia al cargo.

Ante la vorágine de recientes situaciones, anómalas, en las que se han visto involucrados elementos de la Policía Morelia, habrían ocasionado que Alejandro González Cussi presentara su renuncia al cargo.

Esta información se ha filtrado a través de distintos medios en redes sociales, aunque hasta el momento se desconoce la razón de su salida de la corporación y no ha hecho declaraciones al respecto.

Sin embargo dicha situación no ha sido confirmada oficialmente, lo que no descarta que si halla dimitido el funcionario, pero esto no significa que el presidente Municipal haya aceptado la renuncia.

Asimismo se habla de que por el momento, el comisario José Pablo Alarcón sería quien asuma el cargo de la dependencia municipal.