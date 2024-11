Ex ministro Zaldívar urge a abogados a registrarse para la elección judicial

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 20 de noviembre 2024.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en retiro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, urgió a los abogados a registrarse en tiempo y forma, para participar en la elección del Poder Judicial.

"Los exhorto a que no lo dejen al final, seguramente habrá muchas solicitudes al final, y siempre hay el riesgo de que por alguna cuestión quedar fuera si es que no lo logran hacer dentro del plazo previsto", comentó el ex presidente del Máximo Tribunal del país.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el abogado resaltó que los interesados a formar parte del Poder Judicial tienen hasta el 24 de noviembre para inscribirse y participar en la elección de jueces.

"Aquí vienen las fechas importantes el día de hoy quiero destacar que el 24 de noviembre, el próximo domingo, cinco días contando el de hoy para que se puedan inscribir registrar y participar en la elección", informó.

Asimismo, Zaldívar Lelo de Larrea destacó que la nueva reforma al Poder Judicial es una de las más transformadoras en la historia de México, por lo que se necesitan a los mejores perfiles.

"Reitero la convocatoria para que se inscriban para que se registren requerimos los mejores perfiles a las y los jóvenes abogados les comento que es una gran oportunidad de hacer una carrera dentro del Poder Judicial, impartir justicia, una de las funciones más hermosas que puede tener un abogado, una abogada y a los bogados ya formados una buena manera de consolidar y concluir una vida profesional", concluyó el ex ministro presidente.