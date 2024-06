"Es una confrontación entre el mismo pueblo", lamenta AMLO violencia en Tila, Chiapas

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 10 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos violentos que se registraron en Tila, Chiapas y aseguró que “es una confrontación entre el mismo pueblo”.

“Esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, o represor, o la lucha contra un cacicazgo. No, es una confrontación entre el mismo pueblo porque no se ha podido armonizar, buscar la unidad”, dijo el mandatario mexicano.

Asimismo, comentó que dio la orden a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de que proteja a la población. “Afortunadamente se logró porque había un enfrentamiento entre los pobladores, o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo, y se logró proteger a muchas familias que salieron, se les protegió y se apaciguaron las cosas”, indicó.

De igual forma, dio a conocer que instruyó al Ejército Mexicano que forme “un equipo” con varias dependencias de gobierno para brindar apoyo a la gente y comentó que ya se instalaron dos campamentos en donde se les proveen protección y alimentos.