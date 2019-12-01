En Hidalgo activan alertas por lluvias y descenso de temperatura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 11:24:10
Pachuca, Hidalgo, a 15 de diciembre 2025.- La entrada del frente frío 21 ocasionará fuertes lluvias y bajas temperaturas en varias regiones del estado de Hidalgo, por lo que las autoridades estatales activaron la alerta meteorológica.

Según la previsión del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se esperan  precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en zonas previamente afectadas por las lluvias de octubre.

En ese sentido, Protección Civil de Hidalgo indicó que se esperan lluvias en la Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango, en donde de igual forma se prevé  un descenso de temperaturas, con mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius.

Además, se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar la caída de árboles, ramas o anuncios publicitarios.

