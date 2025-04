Descarta Sheinbaum sabotaje en refinería de Dos Bocas

Ciudad de México, a 29 de abril 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista un sabotaje en la refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Durante su conferencia de prensa la mandataria mexicana resaltó que no pasa “nada grave” en la infraestructura petrolera, ya que produce casi 100 mil barriles diarios.

“Tiene que investigarse, opero no es así de que ‘ahora no sirve la refinería’, es algo menor y ya está produciendo prácticamente 100 mil barriles diarios. No hay nada grave”, indicó la jefa del Ejecutivo.

La refinería de Dos Bocas se construyó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es decir entre 2018 y 2024, con un costo final de 330 mil millones de pesos.

“Un costo muy bajo, comparando con otras refinerías que se han construido en el mundo (…) Hablábamos de que en términos generales costó la refinería como 330 mil millones de pesos, 16 mil 800 millones de dólares, sin crédito, del presupuesto”, expresó el entonces presidente de México.