Corregidora cuenta con un fondo de contingencia de 14MDP para atender emergencias

Corregidora, Querétaro, 6 de abril de 2026.- La administración de Corregidora ha puesto especial atención en el mantenimiento de los cárcamos y bombas hidráulicas que regulan el flujo de agua en la ciudad, con el objetivo de prevenir riesgos durante la temporada de lluvias, reconoció Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.

Adelantó que el municipio cuenta con un fondo de contingencias de alrededor de 14 millones de pesos, destinado a atender emergencias como daños en viviendas, infraestructura o adecuaciones necesarias en zonas afectadas. “Afortunadamente no ha sido necesario utilizarlo, pero está disponible para cualquier eventualidad”.

Explicó que estas instalaciones no solo acumulan agua, sino que la expulsan de manera ordenada mediante bombas, por lo que se ha trabajado en su reparación y protección contra actos de vandalismo.

“Cuando recibimos el municipio, algunos cárcamos y bombas estaban vandalizados o incluso habían sido sustraídos. Hoy todas las bombas funcionan plenamente y seguimos con mantenimiento permanente”.

Adelantó que en los próximos días realizará recorridos por distintos cárcamos para verificar su correcto funcionamiento. Subrayó que las lluvias recientes fueron de intensidad ligera a moderada y no representaron afectaciones ni riesgos para la población.

En otro tema Guerrero Trápala, señaló que el municipio se mantiene atento a los anuncios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del Comité Directivo Estatal respecto a las fechas de procesos internos, luego de que en la Ciudad de México se dieran a conocer calendarios tentativos por parte de Jorge Romero.

Detalló que cada estado podrá definir las fechas que mejor se adapten a sus propios procesos, aunque todas deberán realizarse dentro de este mismo año. “Estamos en la expectativa, pero no creo que tarde mucho en darse una fecha precisa, sobre todo por parte del comité estatal”.