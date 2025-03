Claudia Sheinbaum tilda de “terrible” hallazgo de crematorio clandestino en Jalisco

Ciudad de México, 10 de marzo del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tildó de “terrible” el hallazgo de crematorio clandestino en Jalisco, utilizado por un grupo del crimen organizado de la región.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional ‘Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum Pardo pidió que se investigue lo que ocurrió en dichos lugares.

“Obviamente es terrible”, fue la reacción de la mandataria mexicana al ser cuestionada sobre el tema.

“Ahora corresponde al Gabinete de Seguridad, a las Fiscalías, en su momento a los tribunales o al Poder Judicial, pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho entiendo un primer, no sé si fue cateo exactamente, la Fiscalía estatal, por qué después no resguardaron el lugar”, agregó.

Cabe recordar que un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas halló tres crematorios clandestinos además de restos de huesos humanos calcinados y triturados, cientos de zapatos y de prendas de vestir, en un predio de Teuchitlán, en Jalisco, atribuido al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicho sitio fue considerado como un “campo de exterminio y adiestramiento del CJNG”.