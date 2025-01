Claudia Sheinbaum confirma que no asistirá a investidura de Donald Trump

Ciudad de México, 14 de enero del 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que no asistirá a la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el próximo lunes 20 de enero.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional ‘Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum Pardo afirmó que el embajador de México en dicho país, Esteban Moctezuma, será quien represente al Gobierno en dicho evento.

"No pero no pasa nada. Está ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema", declaró.

Al respecto, Esteban Moctezuma detalló que Estados Unidos acostumbra a invitar a las y los embajadores en lugar de jefes de Estado a las ceremonias de investidura.

“México ya fue invitado a la inauguración, así le llaman a la toma de protesta de Donald Trump. Invitaron a todo el cuerpo diplomático, es lo que se usa aquí (en EEUU), se usa más que jefes de Estado se invite a las embajadores y embajadores”, dijo.