Claudia Sheinbaum acusa a la Corona española de agravio al pueblo de México

Ciudad de México, 25 de septiembre del 2024.- La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó a la Corona española de agraviar al pueblo mexicano por negar el perdón por los abusos hechos por España en La Conquista.

La próxima mandataria mexicana dejó en claro que su Gobierno insistirá con la petición de la disculpa de España hacia el país, misma que impulsó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en el año 2019.

“Cuando se niega la Corona española no solamente al perdón, que engrandece a los pueblos no los avergüenza (…) y además no hay una respuesta oficial al presidente de la república (…), al representante del pueblo de México, del estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente al hombre, sino al pueblo de México”, externó Sheinbaum Pardo durante la inauguración del Museo Vivo del Muralismo, en la Ciudad de México.

“Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón”, agregó.