Celebra AMLO que CNTE haya regresado a clases; pide manifestaciones pacíficas

Ciudad de México, 10 de junio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevar a cabo sus protestas de forma pacífica tras agradecerles haber retirado su plantón del Zócalo de la Ciudad de México y regresar a las aulas.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador dejó en claro que no se reprimirá a ninguna manifestación que se lleve a cabo en el país.

“En el caso de los maestros estamos dialogando con ellos, nada más pedirles como siempre que llevan a cabo sus protestas, tienen todo su derecho, pero la recomendación respetuosa es que lo hagan de manera pacífica sin violencia”, señaló.

“El compromiso nuestro es no reprimir, no hay un Estado represor, no se violan derechos humanos”, apuntó.

En ese sentido, el mandatario mexicano confirmó que el martes se reunirá con integrantes de la CNTE en Palacio Nacional para continuar con el diálogo.

“Mañana tenemos una reunión con los integrantes de la Coordinadora y hemos tenido reunidos con maestros de Oaxaca de la Sección 22 y se va a avanzando en sus peticiones, tenemos un diálogo abierto”, informó.

“La vez pasada hubo una confusión o se les infiltraron provocadores, que hay que cuidar mucho eso. A ver si un día les traigo el costal de piedras, se los voy a entregar a ellos mañana, unas así, arrancadas de las banquetas de la Corte, eso no, eso no, tampoco lo de las bombas”, criticó.

“No a la violencia, el camino es la no violencia, eso sí seguir luchando por las causas justas, seguir luchando por el pueblo, tanto por lo gremial como por las causas de todas y todos, hay muchas maneras de luchar”, explicó.

Por último, el presidente de México celebró que los maestros de la CNTE hayan regresado a las aulas.

“Qué bueno que ya reiniciaron las clases, porque así siempre cuentan con el apoyo de los ciudadanos. Un movimiento social no se puede aislar, no basta con lo gremial, siempre se tiene que tener el apoyo, el cobijo del pueblo”, finalizó.