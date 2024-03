Apoyo de Vox a Xóchitl Gálvez ayudará a la 4T en lugar de perjudicarla: AMLO

Coatzacoalcos, Veracruz, a 22 de marzo 2024.- El ofrecimiento de apoyo del partido español de extrema derecha a la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz, solo beneficiará a la Cuarta Transformación (4T), aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Dice que ese grupo de derecha de España (Vox) ya se suma y va haber también guerra sucia, que bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que a pesar de que oficialmente existe la derecha y la extrema derecha solo es un mismo grupo, solo que unos “son más francos y otros más hipócritas”.

“Y ahora supe que un grupo afín al bloque conservador de México. Igual, porque a veces dicen derecha, extrema derecha, no, no, no es una nada más, son iguales, nada más que unos son más francos y otros son más hipócritas, pero es un sólo bloque, no hay matices”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

El presidente López Obrador comentó que parece que militantes de la 4T son los consejeros de la oposición "porque nos ayudan mucho, pero ni modo que yo termine de asesor, de consejero del bloque conservador. Hasta allá no vamos a llegar".