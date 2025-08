Anuncia Sheinbaum aplicación de encuesta popular sobre reforma Electoral

Ciudad de México, a 4 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anuncio la aplicación de una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía acerca de la reforma Electoral que planea su administración.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana apuntó que de encuestas previas conoce que a la ciudadanía “no le gusta” que se gasten tantos recursos en el actual modelo electoral del país.

“De encuestas previas, a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas; a la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco hace falta”, sostuvo la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, la gobernante defendió el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“(Pablo Gómez) ha estado en varias reformas no solo electorales, sino políticas en el país, él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas”, señaló la presidenta Shienbaum.