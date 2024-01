“Antes era más fino”: AMLO arremete contra Brozo por llamarlo dictador

Ciudad de México, 15 de enero del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra el payaso Brozo, interpretado por el periodista Víctor Trujillo, quien insinuó que en México se vive una dictadura.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa mañanera, López Obrador afirmó que “antes Brozo era más fino, más sensible”.

“Aún con su estilo, inteligente, pero ahora no sé qué les está pasando, están muy enojados, desesperados porque son muy burdos”, externó el mandatario mexicano, al mostrar en su conferencia mañanera un fragmento de la sección “payaso tenebroso” de Latinus, en la que Brozo analiza votar “por la dictadura” o “por la democracia”.

“Si yo fuese un dictador, pues él (Brozo) no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie. Además hasta no ayuda porque si se exagera se hace el ridículo y pierden credibilidad”, dejó en claro el presidente de México.

Por último, el presidente del Ejecutivo federal acusó que antes en el poder había una oligarquía que simulaba estar a merced del pueblo, sin embargo, solo estaba puesto a intereses de las minorías.