AMLO sostiene reunión con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Ciudad de México, 3 de julio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa desde el pasado año 2014.

Dicha reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde los padres de familia ingresaron de manera ordenada por la puerta 1 del inmueble, misma que se ubica a un costado de la calle de la Moneda.

“Lo mismo de siempre, que se siga avanzando en las investigaciones, que esto no termina, que no porque el Presidente termine su periodo va a dejar esto ahí a la deriva, venimos con la exigencia de que esto no puede terminar hasta saber la verdad y que haya justicia”, declaró Felipe de la Cruz, padre de familia afectado, ante medios de comunicación.

Cabe destacar que esta es la segunda reunión privada que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.