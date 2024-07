AMLO solicita a pobladores de Chiapas no apoyar a grupos delincuenciales

Ciudad de México, 23 de julio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó este martes a los pobladores de los Altos de Chiapas que no apoyen a los grupos delincuenciales con presencia en la zona, ya que provocan violencia en la región.

“Aprovecho para enviarle saludos y mensaje a la gente para que no participen apoyando a las bandas, porque lo que está sucediendo en esta región de Chiapas es que están confrontados y quieren tener bases de apoyo en las comunidades”, dijo López Obrador en su tradicional conferencia de prensa matutina.

El mandatario mexicano se refirió así a las múltiples denuncias de comunidades en Chiapas sobre diversos ataques armados que se han presentado en la región Altos, mismos que han sido causados por diversos grupos armados que buscan hacerse del control del territorio.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo reconoció que el incremento de violencia ha ocurrido “en los límites con Guatemala, Chicomuselo, Motozintla, Frontera Comalapa”, entre otros municipios.

“Que no se dejen enganchar, que no se enrolen, porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino, ese no es el camino del bien, entonces que no participen”, fue el mensaje de AMLO a los pobladores.