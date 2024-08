AMLO se lanza contra Córdova y Murayama por el tema de la sobrerrespresentación

Ciudad de México, 7 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama luego de las opiniones que han vertido en los últimos días sobre el tema de la sobrerrespresentación del movimiento de la Cuarta Transformación en el próximo Congreso, que arrancará funciones el próximo 1 de septiembre.



Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador acusó que tanto Córdova Vianello como Murayama Rendón "como dicen una cosa dicen otra" y ahora piden que se viole la Constitución en dicho tema.



“Y los que estaban, porque hay constancia pública, nada más que aquí no vamos a seguir insistiendo en eso porque perdemos tiempo, y además es darle importancia a gente muy hipócrita”, declaró.



"Porque el anterior presidente del INE (Lorenzo Córdova), defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada y ahora está como la Chimoltrufia, como digo una cosa digo otra, ahora ya cambió. El otro señor Ciro Murayama igual, y dice ‘no, es que lo único que argumentan los de la Transformación es que se debe de aplicar la Constitución’, ¿y qué más? ¿qué no la ley es la ley?”, extendió.



“Pero con un descaro y un cinismo están convocando a una marcha para eso, entonces ya, ya, ya, cuídense, cuídense, ya no sigan actuando de manera inconsecuente, les va a dar pena después, hasta se los van a reclamar sus hijos, sus nietos”, arremetió.



En ese sentido, el mandatario mexicano señaló que el reparto de legisladores purinominales está muy claro dentro de la Constitución, lo cual permitiría a Morena y sus aliados tener mayoría calificada en el Congreso, y por ello, realizar a placer modificaciones a la Carta Magna a partir de la próxima legislatura.