AMLO reitera que México tendrá un mejor sistema de salud que Dinamarca

Ciudad de México, 1 de abril del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que el país tendrá un mejor sistema de salud pública que el de Dinamarca cuando culmine su sexenio, en el próximo mes de septiembre del presente año (2024).

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseveró que su Gobierno trabaja diariamente para lograr dicho objetivo, aunque a sus adversarios no les guste.

“Estamos trabajando bastante para mejorar el sistema de salud pública, pero va ser mejor que el de Dinamarca, aunque no les guste a los adversarios”, indicó.

“Mejor, mucho mejor (el sistema de salud), y me doy cuenta de cuánto se robaban y el enojo que tienen por no poder seguir robando, no quieren dejar de robar”, señaló el mandatario mexicano.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal aseveró que sus adversarios se pusieron furiosos luego de que se tomara la decisión de que Birmex comprara y distribuyera los medicamentos en la República Mexicana.

“Tomamos la decisión de unir toda la compra de medicamentos de todo el sector salud, del IMSS, del ISSSTE y ahora del IMSS-Bienestar, y toda la compra y la distribución la va hacer una empresa, que fue la que adquirió el almacén de medicamentos, que es un almacén pues de nueve hectáreas, 90 mil metros cuadrados techados de almacenes y ahí está la mega farmacia, bueno, es Birmex”, explicó.

“Hace como 3 días entra en vigor un acuerdo para que Birmex, así como compra y distribuye, si el ISSSTE no tiene medicamento o le faltan 10, o 15, y los tiene el Seguro, Birmex puede usar los del Seguro para que no falten en el ISSSTE, si no los tiene el IMSS-Bienestar y los tiene el ISSSTE, se le envían al IMSS-Bienestar porque se une todo”, puntualizó.

“Se han puesto el fin de semana histéricos por la medida que tomamos. Está en El Universal, en todos lados, por los intereses por los biyuyos, porque lo que no suena lógico suena a metálico, ¿cómo están pendientes de todo esto? ¿Quiénes están detrás de todo esto?”, finalizó sobre el tema.