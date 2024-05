AMLO reconoce dificultad de conseguir médicos para tener el mejor sistema de salud pública del mundo

Ciudad de México, 22 de mayo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reconoció que a su Administración le ha costado trabajo conseguir a todos los médicos necesarios para cumplir con su promesa de tener el mejor sistema de salud pública en el mes de septiembre.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador indicó que también hace falta resolver el abasto total de medicamentos en el país, lo cual calificó como “la última milla”.

“Nos está costando conseguir todos los médicos, porque estamos hablando de médicos generales, estamos hablando de todos los médicos especialistas que se requieren, enfermeras, todo el personal”, externó el mandatario mexicano.

“Y resolver los problemas del abasto de medicamentos, que hace falta la distribución, lo que llaman la última milla, que yo le llamo el último kilómetro, el llevar los medicamentos hasta los centros de salud”, puntualizó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que realizará una gira del 2 al 14 de septiembre por los 23 estados que se adhirieron al IMSS-Bienestar, para ondear la bandera blanca y decretar el mejor sistema de salud pública a nivel mundial en México.

Ante la falta de médicos y medicamentos, el presidente mexicano se lanzó contra la política privatizadora de Gobiernos del pasado por no tener a los médicos especialistas que se requieren en el sistema de salud pública.

“Se dedicaron 36 años a rechazar a quienes querían estudiar medicina con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando no era eso, era que no había cupos, no había espacios”, criticó.