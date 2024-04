AMLO prevé transición del poder ‘tranquila’ a pesar de la violencia electoral  

Ciudad de México, 2 de abril del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este martes que la transición del poder y las elecciones del próximo 2 de junio serán “tersas” pese a la violencia electoral existente, con al menos 15 aspirantes a cargos públicos asesinados en el vigente proceso electoral.

“Esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema y también diría la elección”, externó el mandatario nacional desde su conferencia mañanera tradicional.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo federal se dan en un contexto en el cual acaba de ser asesinada la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán.

En ese sentido, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció este martes el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado, además de haber recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección de la violencia.

“Es muy doloroso lo del asesinato de ayer de la candidata en Celaya, duele mucho, pero vamos a salir, vamos a salir adelante”, dijo el presidente mexicano ante los asesinatos de los candidatos.

Aunque López Obrador señaló que hay diferencias importantes entre la situación política y de violencia de la actualidad ante la de sexenios anteriores.

“Una diferencia es que ya no predomina la asociación delictuosa como era antes, entre la delincuencia y la autoridad, ahora se no permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, dejó en claro.