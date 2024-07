AMLO pide que no existan enfrentamientos armados tras arresto de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán

Ciudad de México, 29 de julio del 2024.- El presidente de México. Andrés Manuel López Obrador, pidió que no se presenten enfrentamientos armados tras las detenciones de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes delincuenciales en Sinaloa.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador indicó que no existen indicios de que se vaya a descontrolar la violencia en el país tras el arresto de los líderes criminales del Cártel de Sinaloa el pasado jueves en territorio estadounidense.

“Estamos pendientes, están pendientes las Fuerzas Armadas pero no hay nada, nada, nada que indique que puedan haber enfrentamientos. Convocamos a que no se den estos enfrentamientos, porque no es ese el camino, la violencia no. Entonces esperar a que se tenga más información y darle la espalda a la violencia”, declaró.

“La gente está muy consciente en todos lados, en todas partes, pero también, quienes se dedican a estas actividades ilícitas saben de que no resuelven nada con la confrontación, que van ahí a exponer la vida de otros seres humanos, y que para qué sufrimiento de las familias, que no es el camino la violencia”, ahondó sobre el tema.

Asimismo, el mandatario mexicano solicitó a toda la ciudadanía a actuar con responsabilidad y apostar por la paz.

“Yo confío en que no va a haber confrontación, lo deseo, además, les pido a todos que nos comportemos con responsabilidad y que apostemos a la paz, nada más es cosa que se aclare qué sucedió, que tengan confianza, que nosotros no vamos a ocultar nada y que tengan también la confianza de que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, sentenció.