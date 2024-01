AMLO niega haber rechazado a diputada trans Salma Luévano; le dice ‘señor vestido de mujer’

Ciudad de México, 8 de enero del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya rechazado salud y tener contacto con la diputada trans Salma Luévano, de Morena, durante un evento que se suscitó la semana pasada en Motul, Yucatán, no obstante, se refirió a la legisladora como un ‘señor vestido de mujer’, lo cual ha causado indignación en la comunidad.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia matutina, López Obrador se lanzó contra sus detractores en redes sociales y afirmó que él también besa a hombres cuando los saluda.

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. El hombre tiene sentimientos. Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso”, declaró.

“Ayer besé a muchos, ¿cómo no? Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos, por qué no voy a besar, por qué no voy a abrazar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual? Un beso en la mejilla y el señor López-Dóriga, un machín”, puntualizó.

“De veras, están muy atrasados, pero no es que sean atrasados, es su convicción, son muy conservadores y antes podían ocultarlo, pero ahora como estamos en una transformación, pues son tiempos de definiciones. Y ellos están enseñando, desesperadamente, el cobre”, concluyó.