AMLO llama a la clase media a no tener odios y reflexionar

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 4 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la población de la clase media mexicana a que entren en un periodo de reflexión, tras los mensajes “de odio” que se han presentado en redes sociales luego de los resultados electorales.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que este sector de la población ha sido “muy manipulada” por el bloque opositor y les pidió que no tengan odio en su corazón.

“Pero sí hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar… También a que no abandonen el principio filosófico, humanista del amor al prójimo, que no alberguen odio, que hay que tenerle respeto y mucho amor a los semejantes”, declaró el jefe del Ejecutivo federal.

Desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió a su equipo que proyectaran imágenes de mensajes en donde se llaman a los mexicanos a no dejar propina a meseros ni a limpia parabrisas, además de ya no donar a los afectados por desastres naturales, debido a que presuntamente votaron por Morena el pasado 2de junio.