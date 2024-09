AMLO evita opinar sobre expulsión de los Yunes del PAN

Ciudad de México, 12 de septiembre del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre la expulsión del PAN del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, tras asegurar que se trata de un asunto interno del partido blanquiazul.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador prefirió no opinar sobre el tema así como de la situación del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

“No opino yo de eso, no me meto en eso. Ellos tienen que decidirlo, resolverlo, no nos corresponde a nosotros”, declaró.

“Es lo mismo de la controversia o denuncia en contra del presidente del PRI, no nos metemos, no debemos meternos”, dejó en claro.

“Eso (lo del Clan Yunes y el PAN) es un asunto en el primer caso interno, de ese partido, y en el segundo caso es del Consejo del INE y del Tribunal (Electoral), y para qué nos metemos”, explicó.

Así mismo, el mandatario mexicano “agradeció” a sus opositores por portarse bien durante su mandato.

“Yo hasta les tengo que agradecer, ojalá y no lo tomen a mal, pero se han portado muy bien nuestros opositores, y no quiero que se vea como una provocación, pero sí me voy a quedar con las ganas de entregarles un reconocimiento”, afirmó.