AMLO da a conocer mensaje de felicitación que envió a Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 7 de junio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ahora sí dio a conocer la felicitación que le mandó a la virtual próxima y primer presidenta de la nación, la morenista Claudia Sheinbaum.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador aclaró que dicho mensaje se lo mandó el miércoles 29 de mayo, luego de que se llevó a cabo el cierre de campaña de Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso”, fue parte del mensaje enviado por el mandatario mexicano.

“Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos”, finalizó el escrito.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo federal indicó que el día del triunfo electoral se comunicó por vía telefónica con Claudia Sheinbaum.

“Estamos bien, pero les voy a mostrar, ayer les dije que le había enviado un mensaje a la virtual Presidenta electa, pero me confundí porque el día del triunfo le hablé por teléfono, pero sí le mandé un mensaje en el cierre de campaña”, explicó.

“Me gustó mucho su discurso y ya lo encontramos, yo me equivoqué, pensé que era el del domingo, pero fue el del miércoles y me aclaró Beatriz, que me ayuda”, puntualizó.

Por último, el presidente de México confirmó que se reunirá con Claudia Sheinbaum el próximo lunes, una vez que reciba el domingo su constancia legal de mayoría que la acredite como la primer presidenta electa en la historia del país.

“Va a ser una reunión, vamos a platicar, y seguramente ella les va a informar a ustedes, pero es un encuentro para platicar, ponernos de acuerdo para la transición y ella ya les informaría. Yo la voy a invitar a comer”, finalizó.