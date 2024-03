AMLO acepta que en México se produce peligroso opioide

Ciudad de México, 24 de marzo de 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó en entrevista con la periodista Sharyn Elizabeth Alfonsi, del programa “60 Minutes”, que en México se produce peligroso opioide.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que lo que se tiene que hacer con los delincuentes es aplicar la ley y rechazó que él hable con líderes criminales para exigirles que paren “porque con delincuentes no se puede negociar”.

“No, no, no, no, no. Lo que hay que hacer con los delincuentes es aplicar la ley. Pero no voy a establecer contacto, comunicación con un criminal”, contestó AMLO.

Cuando la periodista cuestionó al presidente de la república si lo dicho por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre que el fentanilo proviene de México, López Obrador dijo que no tienen toda la información, ya que este también se produce en Estados Unidos.

El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México. Y los precursores químicos proceden de Asia. ¿Sabes por qué no tenemos el consumo de drogas que tienes en Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia”, expresó AMLO.